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منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلق بالغ من هجمات الاحتلال على مرافق صحية في لبنان

1 نوفمبر، 2024
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أعربت منظمة الصحة العالمية الجمعة عن “قلق بالغ” من هجمات الاحتلال التي تطال مرافق صحية وعاملين في القطاع الصحي في لبنان، في الحرب المفتوحة بينه وبين حزب الله.

وقالت الناطقة باسم المنظمة مارغريت هاريس في إحاطة صحافية في جنيف “نحن قلقون فعلا، نشعر بقلق بالغ جراء الهجمات المتنامية على عاملين في المجال الصحي ومنشآت صحية في لبنان ونجدد التأكيد مرارا وتكرارا أن الرعاية الصحية يجب ألا تكون هدفا وأن العاملين في المجال الصحي يجب ألا يكونوا هدفا”.

المصدر
أ ف ب
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1 نوفمبر، 2024
0 42 أقل من دقيقة

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