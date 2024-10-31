الإتحاد الأوروبي

استقرار معدل البطالة في منطقة اليورو عند مستوى 6.3% خلال الشهر الماضي

31 أكتوبر، 2024
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أظهرت البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات” استقرار معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة عند مستوى 6.3% خلال الشهر الماضي وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق.

وقالت الوكالة إن عدد العاطلين في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ارتفع بواقع 13 ألف عاطل خلال سبتمبر/أيلول إلى 10.88 مليون عاطل مقارنة بالشهر السابق، في حين انخفض عدد العاطلين بواقع 330 ألف عاطل عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب خلال الشهر الماضي إلى 14.4% مقابل 14.3% خلال الشهر السابق.

المصدر
د ب أ
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31 أكتوبر، 2024
0 44 أقل من دقيقة

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