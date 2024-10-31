اليوسف يقبل طلب تقاعد رئيس الأركان بناء على رغبته مع منحه رتبة فريق أول

اليوسف يقبل طلب تقاعد رئيس الأركان بناء على رغبته مع منحه رتبة فريق أول

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، قراراً بقبول طلب التقاعد الذي تقدم به سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر سالم المزين، وذلك بناءً على رغبته مع منحه رتبة فريق أول، اعتباراً من تاريخ 30 اكتوبر 2024.

وأشاد النائب الأول بما قدمه رئيس الأركان الفريق بندر المزين بعد مسيرة حافلة بالعطاء، ساهمت في تطوير الجيش الكويتي، من خلال مختلف المناصب التي تبوؤها طوال فترة خدمته على مدى 40 عام، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.