وزير الخارجية يلتقي نظيره العماني بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الخميس وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر البوسعيدي بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما تم مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك واستعراض المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث أطر تعزيز التعاون والتنسيق المستمرين بين البلدين تجاه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.