رئيس حكومة لبنان يقول إن إنذارات الاحتلال لإخلاء مدن من سكانها يعد جريمة حرب

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الخميس إن الإنذارات التي يوجهها جيش الاحتلال لإخلاء مدن من سكانها يُعد جريمة حرب إضافية يرتكبها الاحتلال التي تخوض منذ أكثر من شهر مواجهة مفتوحة مع حزب الله.

وقال ميقاتي في بيان “إنّ التهديدات التي يطلقها العدو الاسرائيلي ضد المدنيين اللبنانيين بإخلاء مدن بأكملها والنزوح عن مناطقهم ومنازلهم جريمة حرب إضافية تضاف الى سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو”، موضحا أنه “أبلغ هذا الموقف إلى الهيئات الدبلوماسية الفاعلة طالبا تكثيف الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه”.