“البترول الكويتية” توقع اتفاقا مع مؤسسة النفط الكورية لتخزين 4 ملايين برميل من النفط الخام

“البترول الكويتية” توقع اتفاقا مع مؤسسة النفط الكورية لتخزين 4 ملايين برميل من النفط الخام

وقعت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الخميس اتفاقا استراتيجيا مدته عامان مع مؤسسة النفط الوطنية الكورية يقضي بتخزين أربعة ملايين برميل من النفط الخام الكويتي في منشأة التخزين التابعة للمؤسسة الكورية في أولسان بكوريا الجنوبية استكمالا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الجهتان في شهر يونيو الماضي.

وتم توقيع الاتفاقية في احتفالية أقيمت اليوم على مسرح مؤسسة البترول الكويتية ومثلها نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الشيخ نواف سعود الناصر الصباح وعن مؤسسة النفط الكورية الرئيس التنفيذي الدكتور دونغ سب كيم بحضور كبار المسؤولين وممثلين من وزارة الخارجية وسفير كوريا الجنوبية لدى البلاد تشونغ سوكبارك.

وأعرب الشيخ نواف الصباح في كلمته خلال الاحتفالية عن اعتزازه بالعلاقة التاريخية التي تربط مؤسسة البترول الكويتية بمؤسسةالنفط الوطنية الكورية واصفا إياها بأنها “علاقة استراتيجية” على الصعيد الاقتصادي والتجاري.

وأوضح أن هذا الاتفاق يوطد الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ويؤكد التزام مؤسسة البترول الكويتية وحرصها على تقديم خدمات استباقية لشركائها تحقيقا لأحد أهداف استراتيجيتها بالإضافة لكونها مزودا موثوقا لإمدادات الطاقة للأسواق العالمية عامة والسوق الكوري بشكل خاص.

من جانبه قال العضو المنتدب للتسويق العالمي بالمؤسسة الشيخ خالد أحمد الصباح في كلمة مماثلة إن هذه الاتفاقية تجسد أهداف استراتيجية المؤسسة الخاصة بالتخزين الاستراتيجي بالقرب من الأسواق الحيوية مما يضمن توافر النفط الكويتي في السوق الكورية وبقية القارة الآسيوية.

وأكد أن الاتفاقية تعزز سلسلة إمدادات مؤسسة البترول الكويتية وقدرتها على الاستجابة السريعة للطلب في الأسواق ولا سيما في ظل المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية.

يذكر أن التعاون في مجال الطاقة بين دولة الكويت وجمهورية كوريا الجنوبية بدأ عام 1964 ويشكل الركيزة الأساسية للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين حيث تحتل كوريا الجنوبية المرتبة الثانية من حيث صادرات النفط الخام الكويتي.