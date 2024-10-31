الأرصاد الجوية: أمطار متفرقة حتى فجر الأحد والطقس معتدل وغائم نهارا ومعتدل إلى مائل للبرودة ليلا

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا تستمر حتى فجر الأحد المقبل مع رياح أغلبها جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ويكون الطقس في عطلة نهاية الأسبوع معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم نهارا ومعتدلا إلى مائل للبرودة ليلا.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض مصحوبا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ما يساعد في تكون السحب المنخفضة والمتوسطة وتتخللها السحب الركامية ويؤدي إلى فرص لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا خلال عطلة الأسبوع.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 26 و29 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأوضح أن الطقس الليلة يكون معتدلا إلى مائل للبرودة وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق بينما درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 14 و18 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس نهار غد الجمعة يكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق مبينا أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 26 و30 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأفاد بأن الطقس غدا ليلا يكون معتدلا إلى مائل للبرودة وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق أما درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 16 و21 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس نهار السبت يكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق بينما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وتوقع القراوي أن يكون الطقس السبت ليلا معتدلا إلى مائل للبرودة وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق أما درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 16 و22 درجة مئوية بينما حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

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