بنك الخليج يجدد دعوته للمشاركة في الماراثون 30 نوفمبر المقبل

ترسيخاً لدوره في دعم برامج الاستدامة في المجتمع، جدد بنك الخليج الدعوة السنوية للرياضيين والمبتدئين وكافة فئات المجتمع، للمشاركة يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024 في ماراثون بنك الخليج 642، الذي يعد أحد أهم الفعاليات الرياضية والاجتماعية في الكويت، والوحيد المصنف عالمياً.

قالت رئيسة التسويق في بنك الخليج السيدة / نجلاء العيسى خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، بحضور الشركة المنظمة (سافكس) وعدد من ممثلي الشركات الراعية :” يسعدنا اليوم توجيه الدعوة لجميع فئات المجتمع، وكافة الرياضيين والهواة، للمشاركة في النسخة العاشرة من ماراثون بنك الخليج، الذي أكمل عقدة الأول وأصبح أحد العلامات الرياضية المميزة، التي تشهدها دولة الكويت سنوياً.

وأشارت العيسى إلى أن رعاية البنك المتواصلة للماراثون تستهدف المساهمة في دعم جهود الدولة لتعزيز الثقافة الرياضية المجتمعية، باعتبارها أحد ركائز التنمية المستدامة عبر الاستثمار في رأس المال البشري في المجتمع وتحسين قدراته.

وأكدت أن الماراثون كمبادرة يعد محاولة حقيقية لتغيير نهج وأسلوب الحياة في المجتمع لتكون ممارسة الرياضة جزء أساسي من الحياة اليومية للأفراد والأسر، وذلك في مواجهة ارتفاع نسب الإصابة بأمراض السكر والسمنة والقلب التي باتت تمثل خطر على المجتمع.

وأضافت: نسعى من خلال الماراثون إلى دعم المبادرات الشبابية والوطنية سواء من خلال شراكتنا مع الشركة المنظمة أو من خلال إتاحة الفرصة للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دعم المواهب والمحترفين الكويتيين في رياضة الجري ومساعدتهم على تمثيل الكويت في الماراثونات العالمية.

واختتمت العيسى كلمتها بالقول: أود أن أقول إن الرياضة ليست مجرد نشاط بدني، بل هي طريقة لبناء القوة الجسدية والنفسية والتغلب على التحديات. دعونا نتذكر دائمًا أن كل خطوة نخطوها نحو ممارسة الرياضة تقربنا من تحقيق أهدافنا، معربة عن تمنياتها لجميع المشاركين بقضاء يوم رياضي مميز، ونعدكم بجعل النسخة العاشرة تجربة لا تُنسى!

نجلاء العيسى متحدثة في المؤتمر الصحفي

سباق رياضي وجوائز قيمة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة سافكس لإدارة الفعاليات الرياضية، السيد/ أحمد الماجد: ” فخورون بمواصلة الشراكة مع بنك الخليج في تنظيم هذا الحدث الرياضي الاجتماعي المتميز، الذي يحصد النجاح عاماً بعد عام، في ظل زيادة الاقبال والمشاركة فيه محلياً واقليمياً، حيث تجاوز مجموع عدد المشاركين في النسخ التسع الماضية 53 ألف متسابق بمشاركة أكثر من 90 جنسية، ونتوقع أن تحقق النسخة العاشرة عدد قياسي في عدد المشاركين.

واستعرض الماجد مسار الماراثون، الذي يعد أكبر حدث رياضي محلي تتم استضافته في قلب الكويت العاصمة، ويمر بعدد من المعالم الشهيرة، حيث يمر المتسابقون بأبراج الكويت ومركز جابر الأحمد الثقافي، والمسجد الكبير، وسوق المباركية، ومبني بنك الخليج الرئيسي وغيرهم، مشيراً إلى أن الفائزين في السباق من مختلف الفئات سيحصلون على ميداليات وجوائز قيمة.

وأشار إلى أن الماراثون يوفر فرص عديدة وفئات مفتوحة لجميع المتسابقين والمشاركين من مختلف المستويات الرياضية، ويتكون مارثون بنك الخليج 642، من 4 فئات مفتوحة لجميع المتسابقين والمشاركين من مختلف المستويات الرياضية، وهي سباق 5 كيلومترات للمشي أو الجري، وسباق الجري لمسافة 10 كيلومترات، وسباق النصف ماراثون لمسافة 21 كيلومترا، والماراثون الكامل لمسافة 42 كيلومترا، ويُقبل المشاركون من عمر 11 عاما على سباق 5 كيلومترات، ومن عمر 16 عاما على سباق 10 كيلومترات، و18 عاما لنصف الماراثون.

فرع رقمي لفتح حساب الدانة

استعرضت السيدة/ نجلاء العيسى العديد من الفعاليات الترفيهية التي تقام على هامش المارثون لجعل الفعالية يوم رياضي عائلي بامتياز، مشيرة إلى أن بنك الخليج قرر افتتاح فرع رقمي ليوم واحد عند خط النهاية في سوق شرق يتيح للمشاركين والمرافقين لهم فتح حساب الدانة في لحظات.

باب المشاركة مفتوح

التذاكر متاحة الآن للتسجيل، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل من خلال الرابط التالي: www.gulfbank642marathon.com

3 تصنيفات عالمية

يتميز المارثون بكونه الوحيد في الكويت الحاصل على التصنيف من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى (Road Race Label)، ومسجل ضمن قائمة السباقات الدولية في جمعية الماراثوانات الدولية (AIMS)، وكذلك يمكن للعداء المشارك في سباق ماراثون بنك الخليج من تجميع نقاط والتأهل الى بطولة العالم للفئات العمرية أكبر من 40 سنة (AbbottWMM Wanda Age Group World Rankings).