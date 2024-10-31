مصفاة نفط

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 78 سنتا إلى 71.92 دولار

31 أكتوبر، 2024
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ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 78 سنتا ليبلغ 92ر71 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 14ر71 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43ر1 دولار لتبلغ 55ر72 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4ر1 دولار لتبلغ 61ر68 دولار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات البنزين تراجعت على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في عامين بفعل زيادة الطلب في وقت سجلت مخزونات الخام أيضا انخفاضا مفاجئا مع تراجع الواردات.

وذكرت الإدارة أمس أن واردات النفط الخام من السعودية انخفضت إلى أدنى مستوى لها الأسبوع الماضي منذ يناير 2021 كما انخفضت واردات النفط الخام من كندا والعراق وكولومبيا والبرازيل جميعها خلال الأسبوع ذاته.

المصدر
كونا
الوسوم
31 أكتوبر، 2024
0 40 دقيقة واحدة

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