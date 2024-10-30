وزيرة الشؤون: دولة الكويت تقدم الكثير من الخدمات لاستدامة واستقرار الأسرة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء أن دولة الكويت تقدم الكثير من الخدمات لضمان استدامة واستقرار الأسرة الكويتية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة الحويلة في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان (تعزيز استقرار مؤسسة الزواج) برعاية جامعة الدول العربية ضمن أعمال مؤتمر الذكرى ال30 للسنة الدولية للأسرة في العاصمة القطرية (الدوحة).

وأضافت الحويلة أن وزارة الشؤون تعمل ضمن منظومة العمل المتكامل للدولة وتقوم بالمهام المناطة بها بحسب الاختصاصات التي تشملها التي تعتبر الأقرب لقضايا الأسرة وثباتها بالتعاون مع بقية المؤسسات والهيئات الحكومية مسترشدة بخطة التنمية (كويت جديدة 2035).

وأوضحت أن الوزارة تقوم بالتعاون مع المجلس الأعلى للأسرة ووزارة التربية بتقديم الندوات والدورات التخصصية في تهيئة المقبلين على الزواج بنشر ثقافة الزواج المتكافئ وأدوار الزوجين ودورات الادخار المالي وكيفية رسم ميزانية الأسرة وأساليب تربية الأبناء وغيرها لطلبة وطالبات المرحلتين الثانوية والجامعية.

كما أنه تم إدراج مشروع الاستشارات الاجتماعية والنفسية الالكترونية ضمن الخطة قصيرة المدى للوزارة بالتعاون مع مكتب الإنماء الاجتماعي لتسهيل النفاذ للخدمات الاستشارية الاجتماعية والنفسية للأزواج ولجميع أفراد الأسرة دون مقابل مادي.

واستعرضت الوزيرة الحويلة خلال الجلسة الخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة من أجل ضمان استقرار وتماسك منظومة الأسرة وسبل تعزيزها والحفاظ على كيانها.

وأكدت في ختام مداخلتها ضرورة البدء بتهيئة الفكر والتوجه والقناعات الخاصة بمؤسسة الزواج وما تمثله من جنوح للاستقرار وتعزيز لحقوق جميع أفراد الأسرة وتقاسم المسؤوليات والموارد بعدالة وإنصاف منذ الطفولة سواء من خلال برامج التعليم الأساسي أو بتثقيف الأسر الصانعة لمفاهيم جيل الغد بدء من اليوم.

يذكر أن أعمال مؤتمر الذكرى ال30 للسنة الدولية للأسرة في الدوحة انطلقت في وقت سابق من اليوم في العاصمة القطرية (الدوحة) وتستمر يومين.