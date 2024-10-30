جامعة الدول العربية

اجتماع طارئ للجامعة العربية غدا لبحث رد مشترك على حظر أنشطة الأونروا في فلسطين

30 أكتوبر، 2024
0 5 دقيقة واحدة

أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلسها على مستوى المندوبين الدائمين غدا الخميس برئاسة اليمن لبحث رد مشترك على حظر الاحتلال الإسرائيلي أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في فلسطين.

وذكرت الجامعة العربية في بيان أن هذا الاجتماع جاء بناء على طلب من الأردن لبحث رد عربي مشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم برلمان الاحتلال الإسرائيلي (كنيست) على إقرارها والتي تحظر أنشطة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

وأضافت أن الاجتماع سيعقد كذلك لمناقشة الخطوات اللازمة لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الباطلة وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها.

وأقر برلمان الاحتلال يوم الاثنين الماضي مشروع قانون يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في الأراضي المحتلة.

الوسوم
30 أكتوبر، 2024
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

العراق: إتساع العدوان الصهيوني على غزة ولبنان يهدد السلم الإقليمي

30 أكتوبر، 2024

الجامعة العربية: استمرار عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني أظهر “شلل وعجز” المجتمع الدولي

30 أكتوبر، 2024

الاحتلال يصدر إنذارات إخلاء جديدة لقرى في النبطية في جنوب لبنان

30 أكتوبر، 2024

إيران تقول إن إنتاج الصواريخ لم يتأثر بضربات الاحتلال

30 أكتوبر، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى