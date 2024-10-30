العراق: إتساع العدوان الصهيوني على غزة ولبنان يهدد السلم الإقليمي

حذر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة اليوم الأربعاء من أن إستمرار العدوان الصهيوني على غزة ولبنان سيهدد السلم الإقليمي وتوسيع الصراع في المنطقة.

ودعا السوداني خلال إجتماعه اليوم قائد بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق الليفتنانت جنرال لوكاس شخويرس إلى ضرورة أن ” تأخذ المنظمات الدولية والأممية والدول الكبرى أدوارها ومسؤولياتها إزاء وقف العدوان الصهيوني ومنع الإبادة الجماعية للشعبين الفلسطيني واللبناني”، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وجدد “رغبة العراق في الإنتقال إلى التعاون الثنائي مع دول الحلف التي إشتركت في التحالف الدولي، وتعزيز مجالات التدريب والمشورة المشتركة مع القوات العراقية المسلحة، خصوصا بعد أن اكتسبت قواتنا مستويات متقدمة في الفاعلية التقنية والميدانية”.

وإطلع القائد العام للقوات المسلحة العراقية خلال اللقاء على مخرجات الإجتماع العالي المستوى بين العراق والحلف، الذي عقد في بروكسل شهر آب/أغسطس الماضي ووجه بتشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين، يرأس الجانب العراقي فيها مستشار الأمن القومي، لمناقشة كل أطر التعاون، بحسب البيان

كما تم بحث سبل التعاون الأمني والعسكري بين العراق ودول الحلف، في ضوء إنتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق.