مجلس الأمن الدولي يحذر بقوة من أي محاولات لتفكيك أو تقليل عمليات الأونروا وتفويضها

مجلس الأمن الدولي يحذر بقوة من أي محاولات لتفكيك أو تقليل عمليات الأونروا وتفويضها

أكد مجلس الأمن الدولي أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة لا تزال الأساس لكل الاستجابة الإنسانية في غزة، مضيفا أنه لا توجد اي منظمة يمكنها أن تحل محل الأونروا في خدمة الفلسطينيين.

وحذر مجلس الأمن في بيان له بقوة من أي محاولات لتفكيك أو تقليل عمليات الأونروا وتفويضها، معبرا عن قلقه من قرار الاحتلال حظر الأونروا، وحث الحكومة الإسرائيلية على الحفاظ على الالتزامات الدولية.

وطالب مجلس الأمن الدولي كل الأطراف بتمكين الأونروا من تنفيذ مهامها، داعيا كل الأطراف إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لدخول وتسهيل وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة.