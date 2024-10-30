“بيتك” يختتم حملته السنوية المتكاملة “أنت أقوى منه” للتوعية بسرطان الثدي

في إطار ريادته في المسؤولية الاجتماعية، اختتم بيت التمويل الكويتي “بيتك” حملته السنوية “أنت أقوى منه” التي تواصلت على مدار شهر أكتوبر الجاري، وهو الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي. وشملت الحملة مجموعة من الأنشطة والفعاليات والمبادرات النوعية والتثقيفية التي هدفت إلى التوعية بأهمية الفحص المبكر الذي يعتبر من أهم الخطوات للوقاية من سرطان الثدي.

ندوة تثقيفية

وفي هذا الصدد، نظَّم “بيتك” ندوة تثقيفية لموظفاته بهدف الوقاية والتوعية من سرطان الثدي. كما نظم “بيتك” بالتعاون مع الجهات الطبية المعنية ندوات ومحاضرات وورش عمل حول الوقاية من المرض، بالاضافة الى اجراء الفحوصات المجانية وتقديم الهدايا للحضور.

خصومات خاصة للسيدات

وتهدف الحملة الى تشجيع السيدات على اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على صحتهن من خلال تقديم خصومات من عدة محلات من ضمنها خصم لغاية 30% من TunningKw على باقات محددة وخصم 20% من Diet Box وخصم 15% من شركة Provin للمكملات الغائية المعتمدة، بالاضافة الى خصومات على معهد ThriveKw الصحي ومركز ReviveKwللتوعية بالصحة البدنية.

سيدات متعافيات عرض تجاربهن

وتضمنت حملة “بيتك” “انت اقوى منه” للتوعية والوقاية بسرطان الثدي، عرض تجارب واقعية من خلال سيدات متعافيات وذلك للاستفادة من تجاربهن وخبراتهن وبث روح التفاؤل في السيدات اللاتي يعانين من المرض.

وتاتي حملة “انت اقوى منه” والتي دأب “بيتك” على تنظيمها سنويا، انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لـ “بيتك” تجاه مختلف القضايا التي تهم المجتمع وافراده بما في ذلك مجال التوعية الصحية ودعم المبادرات الصحية.

أنشطة تفاعلية

ويواصل “بيتك” جهوده في نشر مجموعة من الرسائل التوعوية لجمهور السيدات مساهمة في الحملة، فيما شارك عدد من موظفي “بيتك” في مجموعة من الأنشطة التفاعلية والفعاليات التي توزعت على عدة مواقع بما أتاح للجمهور التواصل مع الأطباء والمختصين، مما ساهم بتعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وتحفيز السيدات على تبني سلوك صحي في هذا الاطار.

المنصات الرقمية لـ”بيتك”

ويحرص “بيتك” على تسخير قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصاته الرقمية لنشر الوعي من خلال رسائل وفيديوهات توعوية، ورسائل إعلامية وإعلانية ومسابقات وفعاليات وحملات ولقاءات، وندوات مختلفة ضمن اطار الحملة، وكذلك التنسيق والتعاون مع أطباء وطبيبات متخصصين ذوي خبرة للحديث عن الأمور المتعلقة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي بالإضافة الى شرح طرق واساليب الوقاية من سرطان الثدي.

سجل حافل

تجدر الإشارة إلى أن لدى “بيتك” سجلاً حافلاً في مجال دعم القطاع الصحي الذي يأتي ضمن اولوياته في استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، وهو ما ينعكس في رعايته ودعمه المستمر للفعاليات والمبادرات في المجال الصحي مثل فعاليات التوعية بامراض السكري، بالاضافة الى تنظيم سلسلة دورات في الإسعافات الأولية والتبرع بالدم ورعاية العديد من الندوات والحملات التوعوية للوقاية من امراض متعددة.

ويؤكد “بيتك” دوره الرائد وتفوقه في العمل المجتمعي، وقد حصد تصنيف رائد المسؤولية الاجتماعية على مستوى الكويت من قبل “مؤسسة يوروموني العالمية، الى جانب تقديرات مرموقة من جهات مختلفة.

المشاركات في الندوة التثقيفية مع مسؤولات العلاقات العامة في بيتك