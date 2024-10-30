تكريم الفائزين بجائزة “أفضل لاعب بالجولة” في “دوري زين”

قدّمت زين جوائزها التشجيعية للّاعبين الأكثر تميّزاً في دوري زين المُمتاز لكرة القدم، خلال الحفل الذي استضافته في مقرّها الرئيسي بالشويخ لتقديم جوائز “أفضل لاعب بالجولة” للفائزين بالجولات الثمان الأولى من الدوري، وذلك بالشراكة مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

قام بتكريم الفائزين كل من الرئيس التنفيذي لـ زين الكويت نواف الغربللي، والشيخ أحمد اليوسف الصباح، وبحضور الأمين العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم بالتكليف د. صالح المجروب، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ورئيس اللجنة الفنية ثامر عناد، وأعضاء اللجنة جمال مبارك ووليد علي، ومسؤولي زين.

قدّمت زين جائزة أفضل لاعب بالجولة (500 د.ك) لكل من لاعب العربي علي خلف عن الجولة الأولى (تم تكريمه على هامش ديربي العربي والقادسية)، ولاعب الكويت يوسف ناصر عن الجولتين الثانية والخامسة، ولاعب الفحيحيل عبدالمحسن العجمي عن الجولة الثالثة.

كما تم تكريم لاعب التضامن طلال الأنصاري عن الجولة الرابعة، ولاعب الكويت رضا هاني عن الجولة السادسة، ولاعب السالمية معاذ الأصيمع عن الجولة السابعة، ولاعب القادسية عيد الرشيدي عن الجولة الثامنة.

ووضع الاتحاد الكويتي لكرة القدم لجنة فنية تضم لاعبين دوليين سابقين من أصحاب الخبرة لوضع المعايير والأسس التي يتم اختيار الفائزين بجوائز زين التشجيعية بناءً عليها، وهم ثامر عناد (رئيساً للّجنة)، وجمال مبارك، وفيصل بورقبة، ووليد علي، ومبارك الوقيان.

وللموسم الثالث على التوالي، تستمر زين بالإيفاء بوعدها لدعم الرياضيين واللاعبين والجماهير بجوائزها التشجيعية، لتُقدّم أكبر مجموع جوائز في تاريخ الدوري المحلّي بإجمالي يفوق 60 ألف دينار كويتي في الموسم الواحد، وذلك تشجيعاً للطاقات الرياضية الواعدة، ولتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، وإبراز الدوري بالصورة الأجمل للجماهير الكويتية الوفية.

ويأتي هذا الدعم إيماناً من زين بأهمية دور القطاع الخاص الكويتي في دعم وتطوير الرياضة المحلّية، والأخذ بها إلى مستوياتٍ جديدة، حيث أسهم هذا التشجيع في تألّق الدوري بالمواسم الماضية، ورفع مستوى الأداء، وإضافة المزيد من الحماس والإثارة، وتقديم تجربة مُتجددة للجماهير وعُشّاق الكرة.

وتشمل جوائز زين التشجيعية هذا الموسم: 10,000 د.ك جائزة أفضل لاعب في الموسم، و500 د.ك (لكل جولة) جائزة أفضل لاعب في الجولة، و5000 د.ك جائزة هدّاف الموسم (فئة المحترفين)، و5000 د.ك جائزة هدّاف الموسم (فئة المحلّيين).

بالإضافة إلى 5000 د.ك جائزة أفضل حارس في الموسم، و3000 د.ك جائزة أفضل مُدرب في الموسم، و2000 د.ك جائزة أفضل نجم صاعد في الموسم، و1000 د.ك جائزة أفضل صورة في الموسم، هذا بالإضافة إلى 200 د.ك (لكل جولة) جائزة أفضل لاعب في الجولة بدوري زين للدرجة الأولى.

كما تُقدّم زين أيضاً جوائزاً تفوق 10،000 د.ك. للفائزين في مُسابقة “فانتسي دوري زين” الإلكترونية، والتي تنقل من خلالها المُنافسات الرياضية الكويتية إلى الساحة الرقمية، وتهدف إلى إشراك الجماهير في منافسات الدوري بطريقة مبتكرة.

تكريم نجم نادي الكويت يوسف ناصر تكريم نجم نادي السالمية معاذ الأصيمع