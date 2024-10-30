ماليزيا تدين بشدة قرار الاحتلال حظر عمليات الأونروا في الاراضي المحتلة

دانت ماليزيا “بشدة” اليوم الأربعاء اعتماد برلمان الاحتلال (الكنيست) قوانين تحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت وزارة الخارجية الماليزية في بيان أن هذه الخطوة تعد اعتداء صارخا على وكالة تابعة للأمم المتحدة وإهانة خطيرة للمجتمع الدولي وحرمة وكالة إنسانية دولية مثل (اونروا).

وذكرت الوزارة أن ماليزيا تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك أي سيادة على دولة فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية اذ يرحب بوجود (اونروا) بموجب اتفاق بين فلسطين والأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن (اونروا) التي تأسست من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ادت دورا فعالا في توفير شريان حياة أساسي لأكثر من 9ر5 مليون فلسطيني في جميع أنحاء الشرق الأوسط ووفرت خدمات أساسية في التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية وخاصة في خضم الصراع المستمر.

وأضافت “يسعى هذا التشريع إلى إضفاء الشرعية على ما هو بوضوح عمل غير قانوني ومتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتفكيك (اونروا) كجزء من استراتيجيته لمحو قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقويض حق العودة الذي يدعمه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وتجويع الناجين من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة والإبادة الجماعية في غزة”.

وأكدت الخارجية الماليزية أن ماليزيا ستظل ثابتة في دعمها لوكالة (اونروا) مطالبة المجتمع الدولي بأن يتخذ إجراءات فورية وحاسمة ضد قانون حظر عمل (اونروا) الذي أصدره برلمان الاحتلال الإسرائيلي لحماية الوكالة وإنهاء الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وأقر الكنيست الاسرائيلي (برلمان الاحتلال) يوم الاثنين الماضي مشروع قانون يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في الأراضي المحتلة.