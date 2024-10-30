بنك برقان يعلن عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من 2024 

أعلنت مجموعة بنك برقان (“برقان” أو “البنك”) عن النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

حقّقت مجموعة بنك برقان إيرادات بقيمة 165 مليون دينار كويتي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 5% على أساس سنوي، مقارنة بالفترة المقابلة من 2023 حينما وصلت الإيرادات إلى 157 مليون دينار كويتي. وتعود الزيادة في الإيرادات بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي الدخل من الفوائد إلى 112 مليون دينار كويتي، أي بنسبة 23% على أساس سنوي، بينما حافظ الدخل من غير الفوائد على متانته حيث وصل إلى 53 مليون دينار كويتي.

كما سجلت المجموعة تحسّناً في صافي هوامش الفائدة بنحو 30 نقطة أساس على أساس سنوي، لتصل إلى 2.2% في الأشهر التسعة الأولى من 2024 مقارنة بـ 1.9% خلال الفترة المقابلة من 2023.

ونتيجة لارتفاع الإيرادات، حققت مجموعة بنك برقان صافي أرباح بقيمة 33 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ30 مليون دينار كويتي للفترة المقابلة من عام 2023، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 10% على أساس سنوي.

وفي الأشهر التسعة الأولى من 2024، أظهرت مجموعة بنك برقان نمواً كبيراً في الأصول بنسبة بلغت 11% على أساس سنوي، لتصل إلى 7.8 مليار دينار كويتي. وكذلك سجلت محفظة القروض نمواً بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 4.4 مليار دينار كويتي، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو محفظة قروضه في الكويت. كما زادت ودائع العملاء بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 5.0 مليارات دينار كويتي كما في نهاية الأشهر التسعة الأولى من 2024.

وسجلت المجموعة تحسّناً ملحوظاً في مؤشرات جودة الأصول، حيث بلغ معدل القروض المتعثّرة 1.9% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 2.5% في الربع السابق (الأشهر الستة الأولى من عام 2024)، ما يعكس تحسّناً بمقدار 60 نقطة أساس. كما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثّرة بشكل ملحوظ إلى 218% بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2024.

وحافظت المجموعة على نسب صحية وقوية لمؤشرات رأس المال حيث بلغت نسبة حقوق ملكية المساهمين (CET1) 12.9%، ونسبة رأس المال من الشريحة الأولى (TIER 1) عند 15.2%، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) عند 19.0%، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية مما يشير إلى مستوى كافٍ من المصدات الرأسمالية لدعم خطط نمو البنك في المستقبل.

وفي معرض تعقيبه على هذه النتائج المالية، قال الشيخ/ عبد الله ناصر الصباح، رئيس مجلس إدارة بنك برقان: “شهدنا هذا العام نمواً وتطوراً مستمرّين مدفوعين بالابتكار في أنشطته المصرفية الأساسية في الوقت الذي نواصل فيه المضي قدماً بتنفيذ استراتيجيتنا التي تركّز على تبنّي التطور والتقدّم. نتمتّع بمركز مالي قوي وأسس متينة، ونعمل على الموازنة بين جهود تسريع وتيرة النمو والإدارة الفعالة للمخاطر. لقد قمنا في الأشهر التسعة الماضية باستثمارات كبيرة وطويلة الأجل في كافة مجالات أعمالنا، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير حلولنا الذكية رقمياً، ما ساهم في تحسين تجربة عملائنا سواء عبر مختلف قنوات البنك الإلكترونية أو فروعه المنتشرة في كافة أنحاء الكويت، وتوسيع عروضنا المخصّصة لتشمل جميع شرائح العملاء، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية رأسمالنا البشري.”

وأضاف رئيس مجلس الإدارة: “انطلاقاً من رؤيتنا الأساسية لنصبح البنك الأكثر تطوراً وحداثة في الكويت، نؤكد التزامنا بتقديم أفضل الخدمات المصرفية والحلول المخصّصة بما يحقق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة لدينا من عملاء وموظفين ومساهمين، مع الالتزام بالمعايير العالمية لممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)”.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن بنك برقان يتمتّع بمركز مالي قوي ومكانة مستقرّة، حيث حافظ على تصنيفاته الائتمانية المميزة، إذ ثبّتت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P)، تصنيفها الائتماني الطويل والقصير الأجل للمصدر للبنك عند درجة “BBB+/stable/A-2″، مع نظرة مستقبلية مستقرّة، مما يعكس توقعات الوكالة بأن تظل ملامح الأداء المالي للبنك ثابتة بشكل عام.

إعادة تعريف التميّز والابتكار في الخدمات المصرفية

يسعى بنك برقان إلى تحقيق التميّز وتحسين التجربة المصرفية المقدّمة لشريحة الأفراد وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة. وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال السيد/ طوني ضاهر، رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة: “تستند استراتيجيتنا على ثلاثة محاور أساسية: توسيع وتنويع محفظة خدماتنا الموجهة للشركات، تقديم عروض متميّزة في مجال إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، تعزيز نطاق الخدمات المصرفية المقدّمة لشريحة الأفراد. خلال الأشهر التسعة الماضية، واصلنا الاعتماد على أسسنا القوية، ونسعى لتحقيق مزيد من النمو المستدام، بينما نواصل التركيز على تعزيز أعمالنا في الكويت.'”

وفي إطار جهوده المتواصلة لتأكيد ريادته على المستوى الإقليمي والمساهمة الفعالة في النمو الاقتصادي والتنمية في الكويت، أعلن بنك برقان عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الكورية لتمويل الإنشاءات Korea Finance for Construction (K-FINCO)، ليصبح “برقان” البنك الوحيد الممثل لهذه المؤسسة التعاونية الكورية الجنوبية في الكويت، كجزء من توسّعها الاستراتيجي في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ووفقاً لاتفاقية الشراكة، سيقوم بنك برقان بتقديم خدمات الوساطة لـ K-FINCO، حيث سيتولّى البنك دور تمثيل الشركة في إصدار خطابات الضمان للمشاريع الإنشائية التي تمولها الشركة في الكويت استناداً إلى ضمانات متبادلة منها.

في الوقت نفسه، أعلن بنك برقان عن إطلاق بطاقة BLACK Visa Infinite Privilege الائتمانية والحصرية، حيث إنها متاحة فقط لنخبة من عملاء البنك أصحاب الثروات، إذ توفّر لهم مجموعة من الخدمات المرموقة والتجارب المميزة والمزايا غير المسبوقة. كما قام البنك بتوسيع شبكة فروعه التي تقدّم مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لتشمل فرع العديلية، مما يسهل على جميع عملاء الخدمات المصرفية الخاصة الوصول إلى منتجات وحلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المالية وطموحاتهم الاستثمارية.

وفي سياق آخر، أعلن بنك برقان خلال الربع الثالث من العام الحالي تدشين خدمة المدفوعات الفورية “ومض” عبر تطبيقه على الموبايل، حيث تسمح هذه الخدمة للعملاء إرسال وتلقّي الأموال بطريقة سهلة وسلسة وآمنة. ويأتي إطلاق بنك برقان لخدمة “ومض” ضمن استراتيجيته الشاملة للتحول الرقمي والتزامه بتوجيهات بنك الكويت المركزي لتقليل المعاملات النقدية وتشجيع الاعتماد على الخدمات الرقمية”.

دمج نمو الأعمال مع تطوير المواهب

من ضمن الركائز الأساسية التي يستند إليها بنك برقان في نجاحه المستمر التزامه الراسخ بتطوير موظفيه والاستثمار في أفضل الكفاءات والمواهب الوطنية الطموحة تحت مظلة استراتيجيته الرائدة لتنمية وتطوير رأس المال البشري.

وحرصاً على أن تكون بيئته جاذبة للمهنيين والباحثين عن فرص عمل، احتفل بنك برقان في الربع الثالث من 2024 بتخرج العديد من المواهب الذين أكملوا بنجاح مجموعة من البرامج التدريبية التي وفرها لهم، مثل برنامج “انطلاقة”، و”التدريب على الاستثمار وإدارة الثروات”، و”Burgan Cares”، وبرنامج التدريب الصيفي “Empower Her”.

وبالتوازي مع هذه الجهود، أطلق بنك برقان مركز الابتكار والتحول الرقمي “Burgan Lab”، المصمّم لتعزيز ثقافة التعاون والإبداع والتميز من خلال إقامة سلسلة من ورش العمل وجلسات التدريب ومجموعات التركيز على مدار العام. كما أطلق البنك، بالتعاون مع أكاديمية CODED، برنامج التدريب الرائد Burgan Lab Academy الذي يهدف إلى إعداد قادة التكنولوجيا المستقبليين في القطاع المصرفي.

علاوة على ذلك، أطلق البنك النسخة الجديدة لعام 2024 من برنامجه الريادي “رؤية” لتطوير المواهب، وقام بتعزيز نطاق برنامج “Burgan Cares”، لدعم الموظفين المهتمين بمواصلة دراساتهم العليا.

ريادة محلية وجوائز عالمية

فاز بنك برقان خلال الربع الثالث من العام الحالي بجوائز مرموقة من مؤسسات عالمية عدة تقديراً لمركزه المالي القوي والتزامه بالتميز وأعلى المعايير في الخدمات المصرفية وجهوده في الاستدامة البيئية وتنمية رأس المال البشري.

وحصل المقرّ الرئيسي لبنك برقان في مدينة الكويت على شهادة “LEED v4.1 O+M: EB” الذهبية لعمليات الصيانة وتشغيل المباني القائمة، والمقدّمة من المجلس الأميركي للمباني الخضراء (USGBC). ويؤكد هذا الإنجاز البارز التزام البنك بمعايير الاستدامة والتميّز التشغيلي والحفاظ على البيئة، وتطبيق أفضل الممارسات المتّبعة في القطاع المصرفي فيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).

كما فاز بنك برقان بجائزة براندون هول 2024 الذهبية لتميّزه في إدارة رأس المال البشري بمجال “التعلم والتطوير”، تحت فئة “أفضل استخدام للتعلم الاجتماعي/التعاوني”. وتعتبر هذه الجائزة تقديراً لتبني بنك برقان مبادرات التعلم والتطوير التي ترّكز على أساليب التعلم الاجتماعي غير التقليدية والتكيف مع تطور الصناعة المصرفية ونموها المستمر.

وأخيراً، تم تصنيف بنك برقان في المرتبة الـ 35 ضمن قائمة مجلة “ذي بانكر” لأفضل 100 بنك عربي لعام 2024. ويعتبر هذا التصنيف الرفيع دليلاً واضحاً على المكانة المرموقة التي يحظى بها بنك برقان إقليمياً، ويعكس مدى الثقة التي يتمتّع بها لدى المستثمرين والعملاء على حد سواء، كما يؤكد قوة المركز المالي للبنك ومدى التزامه بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية والشفافية.

معاً نتقدم

على صعيد برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، كان نجاح بنك برقان في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 واضحاً من خلال جهوده المتواصلة لتطوير المجتمع وتقدّمه. إذ استضاف البنك أول ندوة تحت عنوان “Empower Her”، عقب النجاح الكبير لبرنامج التدريب الصيفي الذي يحمل الاسم نفسه. وحضر الندوة التي أقيمت تحت رعاية الشيخة أدانا ناصر صباح الأحمد الصباح، شخصيات بارزة من القطاع المصرفي الكويتي والقطاعات المختلفة، واستعرض خلالها المشاركون خبراتهم وتصوراتهم حول تمكين المرأة في المناصب القيادية وتعزيز دورها في المجتمع.

واختتم رئيس مجلس الإدارة تصريحه متقدماً بالشكر من مجلس إدارة بنك برقان والإدارة التنفيذية والمساهمين والعملاء وجميع الموظفين في كافة إدارات البنك، على إخلاصهم وولائهم وإسهاماتهم المتواصلة في تطور البنك، مؤكداً على التزام البنك بتحقيق التنمية المستدامة في جميع عمليات البنك وبكافة الإدارات، مع التركيز على مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).

وتجدر الإشارة إلى أن البيانات المالية الموحدة لبنك برقان، تشمل نتائج عمليات المجموعة في الكويت، إضافة إلى حصتها من النتائج التي تم تسجيلها في كافة شركاتها التابعة، وهي: بنك برقان تركيا، بنك الخليج الجزائر، وبنك تونس العالمي. ومن خلال هذا الانتشار الإقليمي، فإن بنك برقان يمتلك واحدة من أكبر شبكات الفروع الإقليمية في الكويت وتركيا والجزائر وتونس، إضافة إلى مكتبه التمثيلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.