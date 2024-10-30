المحكمة العليا بماليزيا تأمر رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بتقديم الدفاع في ثاني محاكمة له بالفساد

أمرت المحكمة العليا في ماليزيا اليوم الأربعاء رئيس الوزراء السابق المسجون نجيب عبد الرزاق بتقديم دفاعه في ثاني محاكمة له بالفساد في قضية نهب مليارات الدولارات لصندوق الاستثمار الحكومي(1إم دي بي).

وأنشأ نجيب هذا الصندوق بعد وقت قصير من توليه السلطة عام 2009 لتعزيز التنمية الاقتصادية، لكن الصندوق تراكمت عليه ديون بمليارات الدولارات.

ويقول محققون إن أكثر من5ر4 مليار دولار سرقت من الصندوق وقام شركاؤه بغسلها لتمويل أفلام هوليوود ومشتريات باهظة.

ودعت المحكمة نجيب إلى تقديم دفاعه، ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول. وقال نجيب 71/ عاما/ للمحكمة، وهو يرتدي بدلة زرقاء طوال الإجراءات، إنه سيدلي بشهادته تحت القسم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن القاضي كولين لورانس سيكويرا قوله أمام قاعة المحكمة في كوالالمبور اليوم الأربعاء إن الاتهامات الموجهة ضد نجيب صحيحة وأن الإدعاء أقام دعوى ضده.

كما وجد أيضا أن جميع شهود الاثبات ، من بينهم محافظ البنك المركزي الماليزي السابق زيتي أختر عزيز موثوق بهم .

ويظهر قرار المحكمة أن المشكلات القانونية المستمرة منذ فترة طويلة التي يواجهها نجيب لا زالت بعيدة عن الانتهاء ، حتى بعد أن رحب رئيس الوزراء أنور إبراهيم باعتذار علني منه.