بنك برقان يرعى ويشارك بمعرض الجامعة الأسترالية في الكويت للتوظيف 2024

اختتم بنك برقان مؤخراً رعايته ومشاركته في معرض التوظيف السنوي الذي نظّمته الجامعة الأسترالية في الكويت. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك الراسخة للاستثمار المستدام في الكفاءات الشبابية والمواهب الوطنية المتميّزة.

وقال السيد/ عبدالوهاب عبدالرحيم، مدير تنفيذي – استقطاب المواهب في بنك برقان: “يسعدنا أن نجدّد تعاوننا مع الجامعة الأسترالية في الكويت ونرعى معرض التوظيف لعام 2024 كجزء من استراتيجيتنا للاستثمار المستدام في المواهب الوطنية”. وأضاف عبدالوهاب: “تساعد معارض التوظيف، المشابهة لمعرض الجامعة الأسترالية، الباحثين عن عمل في العثور على الفرص المناسبة التي تلائم خبراتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم. كما تميّز هذا المعرض بخلق مساحات للنقاش المباشر، حيث تمكّن الطلبة من التعرّف أكثر على الوظائف الشاغرة وما تتضمنه من مسؤوليات ومهام. كما يتيح لنا إمكانية تقييم المرشحين بشكل دقيق وتحديد مدى توافقهم مع مهام البنك والوظائف الشاغرة”.

وقام فريق بنك برقان في جناحه المخصّص في المعرض بالإجابة على استفسارات الطلبة حول مختلف إدارات البنك وبيئة العمل وفرص النمو والتطوير والمزايا، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، قام ممثلو بنك برقان بنشر التوعية المصرفية كجزء من التزامه بدعم حملة التوعية المصرفية لنكن على دراية التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية. كما انتهز فريق البنك الفرصة لتعريف روّاد المعرض بأحدث منتجات وخدمات بنك برقان المصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء وذلك لتمكينهم من إدارة شؤونهم المالية بشكل سليم وآمن.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان، وإلى جانب مشاركته في معرض التوظيف الخاص بالجامعة الأسترالية، فإنه يواصل دعمه ومشاركته المنتظمة في العديد من معارض التوظيف في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تلك التي تنظّمها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST)، والجامعة الأمريكية في الكويت (AUK)، وجامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM)، بالإضافة إلى معرض “وظيفتي” الذي يعدّ أكبر معرض توظيف في الكويت. ويأتي ذلك من منطلق التزام البنك باستقطاب المواهب الكويتية المتميزة، ومساعدتها على النمو والتطور المهني، كجزء من استراتيجيته الراسخة لتطوير رأس المال البشري وتفانيه في تمكين جيل من القادة الكويتيين في القطاع المصرفي.