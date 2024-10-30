سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.14 دولار ليبلغ 71.14 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 14ر1 دولار ليبلغ 14ر71 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 28ر72 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا لتبلغ عند التسوية 12ر71 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا ليبلغ 21ر67 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات صادرة عن معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 573 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر الجاري في حين انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 282 ألف برميل ومخزونات نواتج التقطير بمقدار 46ر1 مليون برميل.

وفي سياق آخر قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أمس إن سوق النفط متوازنة في الوقت الراهن ومن المتوقع أن يكون متوسط الطلب لهذا العام 5ر104 مليون برميل يوميا.

وأضاف الناصر في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض “أعتقد أن السوق متوازنة حاليا.. بالتأكيد كان لزيادة أسعار الفائدة وما حدث في الصين تأثير لكن السوق متوازنة من حيث أساسيات العرض والطلب”.