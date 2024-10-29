الإمارات تدين بشدة قرار الكنيست حظر “الأونروا”

أدانت دولة الإمارات بشدة اليوم الثلاثاء موافقة الكنيست على قانونين يحظران عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ويمنعانها من القيام بعملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت وزارة الخارجية الاماراتية في بيان لها أن هذا القرار يتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية وسيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج والمتدهور في الاراضي الفلسطينية.

وشددت الوزارة على ضرورة قيام الأونروا وغيرها من منظمات ووكالات الأمم المتحدة بدورها في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق.

كما اكدت على الدور الفاعل والرئيسي الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق خصوصا في الظروف الصعبة التي يمر بها جراء الحرب المستمرة على غزة.

وشددت على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت التأكيد على موقف الإمارات والتزامها بتعزيز السلام والعدالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.