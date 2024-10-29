مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 29 /10 /2024 في مبنى معهد الكويت للاختصاصات الطبية برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشـئون مجلـس الوزراء شريده عبــدالله سعد المعوشرجي بما يلي:



اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.



أحيط مجلس الوزراء علماً بصدور المرسوم الأميري رقم (183) لسنة 2024 بتعيين كل من سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي وزيراً للتربية ، وطارق سليمان أحمد الرومي وزيراً للنفط .



من جهته رحب سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالوزيرين الجديدين ، شاكراً لهما مشاركتهما بتحمل مسئولية العمل الوزاري في هذه المرحلة الهامة منوهاً بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بعد أداء الوزيرين الجديدين اليمين الدستورية اليوم ، متمنياَ لهما التوفيق والسداد في أداء مهامهما ، ودعا سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى ضرورة مضاعفة الجهود والعطاء بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد وتحقيق طموحات المواطنين .



من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي بشأن كافة التفاصيل المتعلقة بمستشفى الولادة الجديد الذي يُعد أحد أكبر مستشفيات الولادة في المنطقة ، معرباً معاليه عن خالص شكره لسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والوزراء على حضورهم لمستشفى الولادة الجديد وتفقدهم مباني ومرافق هذا المستشفى .



من جهته أشاد سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بجهود معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي ومعالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان وكافة الجهات الحكومية المعنية وجميع القائمين على تنفيذ مستشفى الولادة الجديد .



من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بشأن نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 28 /10 /2024 إلى 29 /10 /2024 للمشاركة في افتتاح الدورة الـ (15) لمعرض ومؤتمر (ميليبول قطر 2024) والذي تنظمه وزارة الداخلية القطرية بمشاركة أكثر من 250 شركة عالمية ومحلية متخصصة في مجال الأمن الداخلي والسلامة، حيث اطلع معاليه على أحدث التقنيات والحلول الأمنية في إطار متطلبات الأمن المتنامية وواقع الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في المدن الذكية الآمنة وتطوير علوم الطب الشرعي المعتمدة في التحقيقات، كما قام معاليه بزيارة مركز القيادة الوطني (NCC) في دولة قطر الشقيقة وحضور جانبا من التمارين المكتبية التي نظمتها لجنة التمارين المشتركة (وطن 2024) .



كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بشأن لقاءاته خلال هذه الزيارة مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطيه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الدفاع والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية ، قائد قوة الأمن الداخلي ( لخويا ) ، حيث تم خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة وتفعيل مستوى التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات بما يخدم مصالحهما ويسهم في تطلعات شعبيهما الشقيقين وتطوير التعاون والعمل المشترك بينهم لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية .



من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عبدالعزيز بوشهري وعدد من مسئولي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بشأن الوضع القائم لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وشبكات النقل والتوزيع، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية للطلب على الأحمال الكهربائية حتى عام 2030 وذلك وفقاً لاحتياجات مشاريع المناطق والمدن الإسكانية الجديدة مضافاً إليها توقعات النمو في القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية.



كما اطلع معاليه مجلس الوزراء على المشاريع المستقبلية لتطوير منظومة الطاقة الكهربائية في دولة الكويت، وهي: مشروع توسعة محطة الصبية ومشروع محطة الزور الشمالية الجديدة ومشروع محطة الخيران ومشروع محطة النوصيب، إضافةً إلى محطتي العبدلية والشقايا للطاقة المتجددة.



وجدد مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة تطوير المنظومة الكهربائية وتعزيز القدرة على انتاج الطاقة الكهربائية والاستعانة بالقطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات توليد الطاقة بنظام مزود الطاقة المستقل الأمر الذي من شأنه أن يساهم ذلك في خفض التكاليف المرتبطة بإنتاج الكهرباء.



كما أكد مجلس الوزراء على ضرورة إيجاد الآليات المناسبة لتجنيب البلاد من أية مشاكل قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي والقطع المبرمج خلال موسم الصيف القادم وذلك في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة والمرتبطة بازدياد معدلات الطلب على الطاقة الكهربائية.

المصدر كونا