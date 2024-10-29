الخارجية الألمانية تعرب عن “القلق العميق” حيال قرار الكنيست بحظر عمل الأونروا

أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن شعورها بـ “قلق عميق” حيال حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الذي أقره الكنيست.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته متحدثة باسم الخارجية الألمانية في برلين مساء اليوم الثلاثاء، حيث قالت المتحدثة إن ” الأونروا توفر مساعدات إنسانية أساسية ومنقذة للحياة وخدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك في جميع أنحاء المنطقة. بدون عمل الأونروا، ستكون المساعدات الإنسانية الحيوية في غزة على حافة الانهيار”.

وأشارت المتحدثة إلى أن هناك 2.2 مليون شخص في قطاع غزة يعيشون في حالة طوارئ مأساوية وأضافت: “يجب على الحكومة الإسرائيلية ضمان أن تظل الأونروا قادرة على الوفاء بتفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

ورأت المتحدثة أنه لتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتمكن الأونروا أيضا في المستقبل من تقديم “مساعدات إنسانية منقذة للحياة وتتمكن كذلك من الوصول إلى قطاعي التعليم والرعاية الصحية للفلسطينيين”.

كان الكنيست أقر مساء أمس الاثنين بأغلبية كبيرة قانونين أحدهما يمنع عمل الوكالة الأممية على الأراضي المحتلة والآخر يحظر أي تواصل لسلطات الاحتلال مع الوكالة.

ويأتي ذلك تتويجا لحملة طويلة الأمد ضد الوكالة شنها الاحتلال بزعم أنها “مخترقة من جانب حركة حماس”. إلا أن المؤيدين يقولون إن الهدف الحقيقي هو تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ويشار إلى أن الوكالة هي الموزع الرئيسي للمساعدات في غزة، كما توفر التعليم والصحة وغيرهما من الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

ومن المنتظر أن تدخل التعديلات التي أقرها الكنيست حيز التنفيذ في غضون نحو ثلاثة شهور.

وفي ذات السياق، كان السفير الألماني في إسرائيل، شتيفن زايبرت، أعرب عن قلقه حيال قرار حظر عمل الوكالة الأممية.