وزيرة المالية: مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية تسهم في تأمين مستقبل مستدام للبشرية

وزيرة المالية: مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية تسهم في تأمين مستقبل مستدام للبشرية

أكدت ممثلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة سليمان الفصام اليوم الثلاثاء أن “مبادرة مستقبل الاستثمار” التي تستضيفها السعودية تسهم في تأمين مستقبل مستدام للبشرية.

وأعربت المهندسة الفصام في تصريح مشترك لتلفزيون دولة الكويت ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن اعتزازها وفخرها بتمثيل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية.

وأضافت “تأتي مشاركتنا في المبادرة دعما منا للأشقاء في المملكة العربية السعودية والدور الكبير الذين يقومون به من أجل تحقيق التنمية المستدامة” مشيدة بنجاح المبادرة والمشاركة الكبيرة بها من مختلف دول العالم.

وأفادت الوزيرة الفصام أن هذه المبادرة من شأنها معالجة التحديات التي يواجهها العالم كالتغير المناخي والأمن الغذائي ومستقبل الطاقة عبر جلسات حوارية عديدة بين كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص المشاركين في المبادرة من مختلف دول العالم .

وشددت على أن مشاركة الكويت تأتي لبحث وايجاد الحلول لكل هذه القضايا اضافة الى الخروج بالتصور ووضع الخطط الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة بدولة الكويت.

وعلى هامش المبادرة بينت أنها عقدت العديد من اللقاءات مع كبار المسؤولين والمستثمرين العالمين بهدف دفع خطة التنمية ونمو الاقتصاد المحلي وتعزيز الشراكات الثنائية.

وذكرت “نحن في الكويت الآن في مرحلة تعزيز النمو والاقتصاد وطرح المشاريع الكبرى التي تهم دولة الكويت وتسهم في ترسيخ التكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وبينت انها خلال هذه اللقاءات تناولت استراتيجية دولة الكويت ورؤية دولة الكويت 2035 والمشروعات التي تعتزم دولة الكويت انجازها مثل مشروع ميناء مبارك الكبير ومشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة بالإضافة إلى مشروعات التكنولوجيا والبنية التحتية والإسكانية.