وزيرة الشؤون: النظارات الذكية للمهندس محمد الشمري نقلة نوعية لدعم ذوي الإعاقة السمعية

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الثلاثاء إن اختراع النظارات الذكية للمهندس الكويتي محمد الشمري يعد نقلة نوعية في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية اذ تسهم في تعزيز استقلاليتهم داخل الفصول الدراسية وتقليل الحواجز التي يواجهونها.

وأضافت الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة لقائها بالمهندس الشمري الذي عرض ابتكاره المخصص للطلاب الصم أن هذه النظارات تعتمد على تقنية الواقع المعزز لتحويل الصوت إلى نصوص تعرض على عدسات النظارة مما يسهم في تحسين تجربة التعلم ويقلل من الاعتماد على مترجمي لغة الإشارة أو المعلمين المتخصصين.

واعربت عن فخرها بدعم الشباب المبدع الذي يسهم باختراعاته في تحسين جودة الحياة للمجتمع مشيدة بالجهود المبذولة من قبل الشمري في تقديم هذا الابتكار الوطني الذي يسهم بشكل كبير في تسهيل اندماج الطلاب الصم في العملية التعليمية.

ولفتت الحويلة إلى أهمية دعم مثل هذه الابتكارات التي تعزز بيئة تعليمية شاملة وتؤدي دورا مهما في تمكين الطلاب ذوي الإعاقة السمعية من تلقي العلم بفعالية واندماج أكبر في المجتمع قائلة إن “هذا الاختراع يعكس إبداع المهندسين الكويتيين وقدرتهم على تقديم حلول مبتكرة تخدم قضايا إنسانية واجتماعية”.

وأكدت التزامها بتقديم الدعم الكامل لهذا الاختراع الذي يعد نقلة نوعية في مسيرة تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وسعيها الى تذليل كل العقبات التي قد تواجه هذا المشروع حتى نراه مطبقا على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.

كما أكدت دعم الوزارة للجهود الوطنية التي تسهم في تحسين مستوى الرعاية والاندماج لذوي الإعاقة في الكويت مشيرة إلى أهمية الشراكات والتعاون مع كافة الجهات لدعم المشاريع التقنية التي تصب في مصلحة المجتمع ككل.