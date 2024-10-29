اليوسف يعقد اجتماعا في مطار الكويت مع ممثلي “الداخلية” و”الطيران المدني” و”الإطفاء” و”الجمارك”

اليوسف يعقد اجتماعا في مطار الكويت مع ممثلي “الداخلية” و”الطيران المدني” و”الإطفاء” و”الجمارك”

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف اجتماعاً في مطار الكويت الدولي اليوم الثلاثاء مع ممثلي وزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني وقوة الإطفاء العام والإدارة العامة للجمارك.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أهم الأمور المشتركة بين تلك الجهات المعنية التي تهدف إلى التعاون وتوحيد الجهود والمفاهيم والتنسيق المشترك وصولا إلى التكامل في ما بينها من أجل تحقيق العمل الأمثل لخدمة الوطن والمواطن كل في قطاعه والمهام الموكلة على عاتقه.

وأضافت أن اليوسف ركز على وجوب الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التعاون بين مختلف المؤسسات وتوحيد الجهود التي من شأنها خدمة المصلحة العامة للبلاد.

وأشارت الوزارة إلى أنه حضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف ورئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر ورئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي والمدير العام للإدارة العامة للجمارك بالإنابة عبدالله الشرهان.