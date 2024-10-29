وزير الإسكان يتفقد عددا من المشروعات السكنية جنوب البلاد

تفقد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري اليوم الثلاثاء عددا من مشروعات الرعاية السكنية جنوب البلاد إلى جانب مساكن الرعاية السكنية في منطقة صباح السالم.

وقالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان صحفي إن الوزير المشاري اطلع خلال جولته التفقدية على حجم الخدمات المقدمة بالمشروع واستمع الى بعض الملاحظات مع اتخاذ كافة الإجراءات نحو إزالة أي مخالفات مؤكدا ضرورة العمل والتعاون لتذليل أية معوقات قد تواجه أعمال التنفيذ.

وأضافت أن المشاري تفقد أيضا مشروع السكن العمودي في الضاحية الاستثمارية لمدينة صباح الأحمد السكنية والذي يشمل 60 عمارة تضم 1110 شقق مطلعا على حجم الإنجاز والتشطيبات ومدى جهوزية المشروع للبدء بتخصيصه لفئات الرعاية السكنية.

كما جال على مشروع جنوب صباح الأحمد وشهد نسب التقدم في إنجاز الأعمال الموقعية لمكونات عقود البنية التحتية في عدد من ضواحي المشروع والتي شهدت تقدما عن البرنامج الزمني بنسبة إنجاز فعلية بلغت 6ر34 في المئة حتى شهر أكتوبر الحالي.

ورافق الوزير خلال جولته التفقدية لمجمع صباح السالم للرعاية السكنية كلا من محافظ مبارك الكبير الشيخ صباح بدر الصباح ورئيس فريق شؤون اسكان المرأة الشيخة بيبي يوسف الصباح ومدير عام المؤسسة راشد العنزي وقيادييها.

وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري يتفقد مشروعات رعاية سكنية جنوبي البلاد ومساكن الرعاية السكنية في صباح السالم