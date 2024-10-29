معهد الأبحاث: مؤتمر “الإبل والأمن الغذائي” ينسجم مع توجهاتنا بالمساهمة بتحقيق الأمن الغذائي

قال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتكليف الدكتور مشعان العتيبي اليوم الثلاثاء إن تنظيم مؤتمر (الإبل والأمن الغذائي) يأتي انسجاما مع توجهات المعهد في تعزيز البحوث التي تقدم نتائج واعدة لتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف العتيبي في كلمته خلال انطلاق اعمال المؤتمر تحت شعار (تعزيز الجهود للقضاء على الأعباء الصحية والاقتصادية العامة للإبل) أن من أهم طرق تحقيق الأمن الغذائي تحسين الأساليب الزراعية لزيادة إنتاج الحيوانات وتبني تقنيات حديثة لتعزيز الثروة الحيوانية وتنمية وتطوير الصناعات المرتبطة بها لتعظيم مردودها الاقتصادي.

وأشار العتيبي إلى أن المؤتمر الذي يأتي تزامنا مع الاحتفال بالسنة الدولية للابل يهدف إلى حماية الإبل كمورد من الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والنظام البيئي في ظل التحديات التي التي يفرضها التغير المناخي والتدهور البيئي التي تستوجب تضافر الجهود من الحكومات وجهات البحث العلمي والمنظمات الدولية المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهتها وتحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة.

بدوره أشاد ممثل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في الخليج العربي واليمن الدكتور محمد الحوسني في كلمة له نيابة عن مدير عام المنظمة بالجهود المبذولة لتنظيم هذا المؤتمر الذي يهدف الى تسيلط الضوء على هذه الفصيلة الحيوانية التي تمت تسميتها في إعلان الأمم المتحدة للعام 2024 كسنة دولية للإبل.

وأشار الحوسني إلى أن هذا الإعلان يأتي إبرازا لأهمية الإبل وأثرها المشهود في حياة المربين والشعوب والمجتمعات المحلية في منطقة الخليج العربي وعموم الشرق الأوسط التي تمثل موطنا مهما لها وذلك للإسهام في زيادة الوعي في تعظيم الإمكانات الواعدة غير المستغلة لتعزيز مرتكزات الأمن الغذائي باعتبارها مصدرا لانتاج الغذاء البشري في مجالات إنتاج (اللحوم والحليب).

من جانبه ذكر رئيس الجمعية الكويتية للإبل وموروثها الشعبي ثامر المطيري أن الجمعية تسعى الى تحقيق هدف استراتيجي بالاكتفاء الذاتي عبر استغلال الثروة الحيوانية القيمة إذ يتم العمل بتفان لتطوير وانتاج حليب ولحوم الإبل ومختلف منتجاتها بطرق حديثة وفعالية وبجهود ذاتية ووطنية متفانية.

ويأتي المؤتمر بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومنظمة الصحة الحيوانية العالمية وبرعاية الجمعية الكويتية للإبل وموروثها الشعبي وبمشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وشبكة الشرق الأوسط للإبل (كامنت).

ويستمر المؤتمر على مدى يومين خلال الفترة من 29 وحتى 30 أكتوبر الحالي ويتضمن معرضا يضم مشاركة عدد من الجهات ذات الاختصاص بالإضافة إلى 23 ملصقا علميا.