وزارة الخارجية الفرنسية

باريس تعبر عن الأسف الشديد بعد إقرار قانون يحظر الأونروا في الأراضي المحتلة

29 أكتوبر، 2024
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أعربت باريس عن “الأسف الشديد” بعد تصويت الكنيسيت على قانون يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء.

وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان “أن تطبيق هذه القوانين سيكون له عواقب خطيرة للغاية على الوضع الإنساني في غزة، الكارثي بالفعل، كما في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة” وأن الوزارة “تؤكد من جديد دعمها للأونروا” ومنظماتها ورغبتها في استمرار “ضمان تنفيذ الإصلاحات اللازمة لضمان حيادية عملها”.

المصدر
أ ف ب
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29 أكتوبر، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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