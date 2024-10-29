النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية يعود إلى البلاد بعد زيارة رسمية لقطر

29 أكتوبر، 2024
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عاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الثلاثاء إلى البلاد بعد زيارة رسمية لدولة قطر الشقيقة.

وأعرب الشيخ فهد اليوسف في بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع عن خالص شكره وعظيم امتنانه لدولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على ما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة استقبال وكرم ضيافة متمنيا لدولة قطر الشقيقة دوام التقدم والرفعة والازدهار وللعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.

المصدر
كونا
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29 أكتوبر، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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