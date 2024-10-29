مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب

منظمة الهجرة: لا سبيل لأن نحل محل الأونروا بغزة لكن يمكننا تكثيف الدعم

29 أكتوبر، 2024
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قالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب اليوم الثلاثاء إن المنظمة حريصة على تكثيف دعمها لمن يواجهون أزمات بعد قرار الاحتلال بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لكن “لا سبيل” لأن تحل المنظمة محل الأونروا في غزة.

وأضافت للصحفيين “الأونروا مهمة جدا لشعب غزة، ولا أريد أن أترك انطباعا خاطئا لدى أي شخص بأن المنظمة الدولية للهجرة قادرة على لعب هذا الدور، لأننا لا نستطيع، لكننا قادرون على تقديم الدعم لمن يواجهون أزمات حاليا”.

وأردفت “هذا دور نحرص جدا على القيام به، وسنعززه بدعم من مختلف الأطراف المعنية”.

المصدر
رويترز
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29 أكتوبر، 2024
0 43 أقل من دقيقة

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