مصر تدين إقرار الكنيست تشريعا يحظر عمل الأونروا

أدانت مصر، اليوم الثلاثاء، إقرار الكنيست تشريعا يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ويحد من قدرتها على تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت مصر ، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم ، “تلك الخطوة جزءا من سلسلة طويلة من انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وجددت مصر “رفضها المطلق لكافة الممارسات الهادفة لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين”.

كما طالبت المجتمع الدولي والمنظومة الأممية وفي مقدمتها مجلس الأمن بـ “التصدي بصورة حازمة لهذه الجرائم وانتهاكات الاحتلال السافرة والممنهجة، مستنكرة النهج الذي لا يكتفي بارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، بل ويستهدف تقييد كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة التي تخلفها سياسات وممارسات الاحتلال”.

وشددت مصر على أن “دور وكالة الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وأنه قد آن الأوان لمجلس الأمن أن يضطلع بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين”، محذرة من “استمرار فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية الآخذة في التآكل بفعل ممارسات الاحتلال وسط تخاذل دولي مؤسف”.