بنك بوبيان: استمرار رفع الوعي بحقوق العملاء المصرفية وكيفية حمايتها

يواصل بنك بوبيان دعم حملة “لنكن على دراية” التوعوية التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت وذلك في إطار حرص البنك على رفع مستوى الوعي المصرفي لدى العملاء ونشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع.

وقال مساعد مدير عام لإدارة الشكاوى وحماية العملاء في بنك بوبيان محمد أحمد العوضي “نحرص من خلال حملة “لنكن على دراية” توعية عملائنا بمختلف الشرائح وحماية حقوقهم المصرفية وتعرفيهم بآليات تقديم الشكاوى وطرق تفادي التعرض لعمليات الاحتيال والتوعية بالمخاطر، بجانب النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية وغيرها، وذلك من خلال تواصلنا المباشر معهم عبر جميع قنواتنا الرقمية ونشر المواد التثقيفية والنشرات التوعوية”.

وأضاف أن يتبع بوبيان نهجاً مميزاً لإتمام إجراءات تقديم الشكاوى وحماية حقوق العملاء المصرفية، حيث تم إنشاء خط موحد لوحدة الشكاوى ليسهل التواصل المباشرمع الوحدة سواء من خلال موظفي البنك أو عملائه بالإضافة إلى إمكانية تقديم الشكاوى و الرد عليها إلكترونياً من خلال تطبيق بوبيان، وهو ما يعزز ثقة عملائنا في التعاملات المصرفية مع البنك بأي وقت و في أي مكان.

وحول دليل حماية العملاء، أوضح العوضي أن تطبيق تعليمات الدليل يأتي لتعزيز مفهوم الشفافية والافصاح بشكل عام عن التعاملات المالية و المصرفية و العمل على ترسيخ المقومات اللازمة لتوفير بيئة مناسبة لحفظ حقوق العملاء، مضيفاً أن وحدة الشكاوى و حماية العملاء مسؤولة عن التأكد من تطبيق المحاور والمواضيع ذات الصلة بالدليل ، و قد تم تعزيز مهام الوحدة لتكون مسؤولة عن التحقق من مدى التزام البنك بتعليمات الجهات الرقابية و الخاصة بدليل حماية العملاء والتعليمات و الضوابط الأخرى ذات الصلة.

وأشار إلى أن دليل حماية العملاء يتضمن مبادئ أساسية تتضمن المعاملة بعدل وشفافية ما بين العملاء والافصاح عن الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك للعملاء والتوعية والتثقيف المالي، وهنا يأتي دورنا في حملة “لنكن على دراية” لنشر الجانب التوعوي والتثقيف المالي و المصرفي لعملائنا وحمايتهم ضد الإحتيال المالي بجانب السلوك المهني للموظفين وحماية خصوصية وسرية المعلومات و التنافسية ومعالجة شكاوى العملاء.

واستكمل العوضي “في ظل تزايد عمليات الإحتيال الإلكتروني، يكرس بوبيان جهوده على مستوى عالمي و بطرق متنوعة للتصدي لهذه العمليات وذلك من خلال مواكبة العمل على تحديث الانظمة الداخلية بشكل مستمر وأيضا الاستمرار في الحملات التوعية في ما يخص التعامل المالي الإلكتروني وتوصية العملاء بعدم مشاركة البيانات المصرفية والشخصية واتباع القنوات الآمنة للمحافظة عليها، موضحاً أنه تم إنشاء غرفة افتراضية للتعامل مع عمليات الاحتيال المالي على مدار الساعة وذلك بالتعاون بين البنوك المحلية والجهات الرسمية للدولة بهدف اتخاذ إجراءات وقائية وتدابير احترازية للتصدي لعمليات الاحتيال.

وأكد على أن هناك استراتيجية متكاملة لبنك بوبيان لتعزيز الجانب التوعوي والتثقيف المالي لموظفيه من خلال مجموعة من الدورات التدريبية والاختبارات السنوية لتقييم معلوماتهم وفقاً لبرامج محددة لهذا الشأن، كذلك يتم تطبيق عدة متطلبات ضمن الإفصاح والشفافية قبل حصول العملاء على أي خدمة أو منتج فيمكن للعميل الحصول على التفاصيل المطلوبة عند زيارة الموقع الإلكتروني، مؤكدأ على استمرارية البنك في التواصل مع العملاء لقياس مستوى رضائهم عن الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة لهم وتحديد احتياجاتهم المصرفية.

شعار حملة “لنكن على دراية”