سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد وبحضور سمو ولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الذي قدم لسموه وزيري التربية والنفط حيث أديا اليمين الدستورية

29 أكتوبر، 2024
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استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله استقبل سموه رعاه الله سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث قدم لسموه الوزراء كلا من سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي وزيرا للتربية وطارق سليمان أحمد الرومي وزيرا للنفط حيث أديا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.

حضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.

المصدر
كونا
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29 أكتوبر، 2024
0 41 أقل من دقيقة

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