سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس التركي رجب طيب أردوغان

سمو أمير البلاد يهنئ رئيس الجمهورية التركية بالعيد الوطني لبلاده

29 أكتوبر، 2024
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللجمهورية التركية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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29 أكتوبر، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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