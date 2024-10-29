الديوان الأميري

صدور مرسوم أميري بتعيين سيد جلال الطبطبائي وزيرا للتربية وطارق الرومي وزيرا للنفط

29 أكتوبر، 2024
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صدر اليوم الثلاثاء مرسوم أميري بتعيين سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي وزيرا للتربية وطارق سليمان أحمد الرومي وزيرا للنفط.

وفيما يلي نص المرسوم:

“مرسوم رقم 183 لسنة 2024 بتعيين وزيرين

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
  • وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له
  • وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين كل من:

1 – سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي وزيرا للتربية

2 – طارق سليمان أحمد الرومي وزيرا للنفط

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبدالله الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 26 ربيع الآخر 1446 هـ
الموافق: 29 أكتوبر 2024 م”.

المصدر
كونا
الوسوم
29 أكتوبر، 2024
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