الاستثمارات الوطنية تشارك كداعم استراتيجي في برنامج “شفت” للمرأة الكويتية للعام الثاني على التوالي

للعام الثاني على التوالي، تم إطلاق برنامج “Shift” بنسخته الثانية بمشاركة شركة الاستثمارات الوطنية كداعم استراتيجي بالتعاون مع Creative Confidence المصمم حصـرياً للنساء الكويتيات حديثات التخرج لتأهيلهن لدخول سوق العمل الاستثماري، وقد أقيمت انطلاقة البرنامج في معرض فولفو- برج الخليجية، حيث يستضيف البرنامج مجموعة من المتدربات الكويتيات، والذي سيوفر لهن الدورات التي تعمل على تطوير كفاءاتهن وإمكانياتهن مما يجعلهن مرشحات لفرص وظيفية مميزة بالقطاع الخاص، وذلك من خلال تقديم الدورات التدريبية اللازمة لتطوير مهاراتهن المهنية، حيث تم الإعلان من قبل الشـركة أنه بإمكان الراغبات حديثات التخرج في المشاركة في هذا البرنامج عن طريق تقديم طلب المشاركة من خلال الرابط https://creativeconfidence.typeform.com/to/qW0JqZpD، وذلك بدءاً من 28 أكتوبر 2024، حتى 27 نوفمبر2024، وسيستمر لمدة 5 أسابيع.

وقد شارك في هذه الانطلاقة المميزة كل من السيد/ فهد عبدالرحمن المخيزيم – عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية، والسيدة / طيبة محمد القطامي – عضو مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية، والسيد / عبدالمحسن الخترش – مدير تنفيذي بقطاع الموارد البشـرية والشؤون الإدارية في شركة الاستثمارات الوطنية ، والسيدة / سمية محمد الجاسم – الرئيس التنفيذي Creative Confidence.

وفي معرض تعليقه أشار السيد / عبدالمحسن الخترش مدير تنفيذي بقطاع الموارد البشـرية والشؤون الإدارية في شركة الاستثمارات الوطنية، بأن نجاح برنامج “Shift”خلال العام 2023 شجّع الشـركة على المضـي بتكرار هذه التجربة العملية الفريدة خلال العام الحالي، حيث تعتبر فرصة مواتية للمرأة الكويتية من خلال مشاركتها واشتراكها في سوق العمل الذي يرتكز على أسس اقتصادية تساعد على تطور الطاقة الإنتاجية في السوق الاقتصادي، وأيضاً تهدف للتغيير الإيجابي في المجتمع الكويتي.

وأضاف الخترش بأن البرنامج في نسخته الأولى ترك أثراً كبيراً لدى المتدربات الكويتيات المشاركات، حيث تمثل في اكتسابهن اتجاهات إيجابية نحو العمل وفهم واسع ومتطور للمجال الاستثماري، كما أنه عزز من قدراتهن ومهاراتهن الإنتاجية، فقد مرت المجموعة المتدربة بمراحل عديدة خلال فترة التدريب تمكنت من خلال البرنامج الوصول إلى التطور الاستثماري الواعي الذي جعلهن جاهزات للعمل في السوق المحلي ووفر لهن فرص وظيفية في شركة الاستثمارات الوطنية والشركات الأخرى.

وأضاف الخترش بأن هذا البرنامج أكد على تفاني المرأة الكويتية في تحسين وتعزيز قدراتها ومهاراتها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والمستجدات الحاصلة ورفع سقف التحدي وتبني شعار التطوير الدائم. ومن خلال هذا النجاح الكبير، وتماشياً مع استراتيجية الشـركة التي تهدف إلى الارتقاء بمسار التطور الوظيفي والمهني وإدارة المواهب وتطويرها، فإننا سنقوم بدعم هذا البرنامج في نسخته الثانية، وسنسعى لتوفير كل الإمكانات ليكون هذا البرنامج نقطة تطور مهني ناجح لكافة المشاركات للارتقاء في مجال الاستثمار ولتبوؤ مواقع قيادية في المستقبل.

وأكد الخترش بأنه للعام الثاني اعتبرت مشاركة المرأة الكويتية في الحقل الاقتصادي خطوة رائعة وتأكيداً ملموساً على دعم المجتمع الكويتي لخوض المرأة في هذا المجال، فالمهم هو تواجد الكفاءة والقدرة على إثبات الذات وتحقيق الإنجازات اللازمة في المجتمع.

ومن ناحية أخرى أثنت السيدة / سمية محمد الجاسم، الرئيس التنفيذي Creative Confidence، على مشاركة الاستثمارات الوطنية للعام الثاني على التوالي في برنامج ” “Shift، وصل تسجيل الطلبات الى أكثر من 365 طلب ، وأضافت بأن البرنامج بنسخته الأولى الذي تم خلال العام الماضي قد حقق نجاحاً لافتاً، وتدعو الخريجات إلى استغلال هذه الفرصة الاستثنائية، حيث يوفر البرنامج تجربة تدريبية مختلفة تدمج مجالات الإبداع والابتكار والاستثمار، وتمكين المرأة الكويتية من القيام بأدوار مختلفة وإيجابية في المجتمع، حيث قطعت المرأة الكويتية خطوات ملحوظة في السنوات الأخيرة، وكسـرت الحواجز في مختلف القطاعات، لتعكس التقدم وقبول المجتمع لتولي المرأة أدوارًا كانت حكرًا على الرجال فقط.

وتعتبر شركة Creative Confidence شركة استشارات وتدريب كويتية متخصصة في الابتكار والإبداع والتعاون، وتوفر هذه الفرصة التي هي جسر عبور بين المرحلة الدراسية والمرحلة المهنية.

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