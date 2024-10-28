نائب رئيس الأركان يترأس وفد الكويت في اجتماع اللجنة العسكرية الخليجية العليا في قطر

ترأس ‎نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وفد الكويت المشارك في الدورة الـ 21 لاجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في ‎دولة قطر الشقيقة.

وذكر بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تعقد بين رؤساء أركان القوات المسلحة لدول المجلس بهدف تعزيز أواصر التعاون والتكامل في مختلف المجالات العسكرية ومناقشة عدد من القضايا والموضوعات التي تسهم في تعزيز مستقبل السياسة الدفاعية الخليجية والتنسيق في مجالات التعاون العسكري بين الدول الأعضاء وفق استراتيجية موحدة تخدم الأمن الخليجي المشترك.

وفي كلمته خلال الاجتماع أكد اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح على أهمية تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك وضرورة المضي قدما نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى دول المجلس لتحقيقها من خلال تطوير الجهود الدفاعية المشتركة وتكاملها.