وزير الدفاع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يبحث مع نظيره القطري الدكتور خالد بن محمد العطية علاقات التعاون والعمل المشترك

وزير الدفاع يبحث مع نظيره القطري علاقات التعاون والعمل المشترك

28 أكتوبر، 2024
0 40 أقل من دقيقة

إلتقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية، اليوم وذلك خلال زيارته الرسمية لدولة قطر الشقيقة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في شتى المجالات وخاصة العسكرية وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، كما تم التطرّق إلى مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات العسكرية، بهدف تطوير العمل وتحقيق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين.

المصدر
الجيش الكويتي
الوسوم
28 أكتوبر، 2024
0 40 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“سهل” يدعو لتجنب الروابط غير الرسمية التي تنتحل اسم التطبيق حفاظا على أمن المعلومات

28 أكتوبر، 2024

بلدية الكويت: تخصيص 67 قسيمة لبيع الخيام في الشويخ عن طريق القرعة

28 أكتوبر، 2024

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يلتقي وزير الداخلية القطري

28 أكتوبر، 2024

وزيرة الاشغال العامة تتفقد أعمال مشروع طريق السالمي

28 أكتوبر، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى