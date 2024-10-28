وزير الدفاع يبحث مع نظيره القطري علاقات التعاون والعمل المشترك

إلتقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية، اليوم وذلك خلال زيارته الرسمية لدولة قطر الشقيقة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في شتى المجالات وخاصة العسكرية وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، كما تم التطرّق إلى مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات العسكرية، بهدف تطوير العمل وتحقيق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين.