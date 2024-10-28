“سهل” يدعو لتجنب الروابط غير الرسمية التي تنتحل اسم التطبيق حفاظا على أمن المعلومات

“سهل” يدعو لتجنب الروابط غير الرسمية التي تنتحل اسم التطبيق حفاظا على أمن المعلومات

دعا المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم اليوم الاثنين المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحذر من الروابط غير الرسمية التي تدعي تمثيل التطبيق الحكومي مؤكدا أن تلك الروابط تهدف إلى التصيد والاحتيال الإلكتروني.

وأوضح كاظم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المواطنين والمقيمين البلاد مطالبون بعدم التفاعل مع الروابط والمواقع المشبوهة التي تنتحل اسم تطبيق (سهل) الحكومي لافتا إلى أن هذه الروابط تنتشر في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي مما يستدعي التأكد من المصادر الرسمية.

وأشار إلى أن تطبيق (سهل) متاح فقط عبر المتاجر الرقمية للهواتف الذكية وليس عبر أي روابط أو مواقع إلكترونية أخرى، مؤكدا ضرورة التواصل مع (سهل) من خلال القنوات الرسمية المعتمدة لضمان أمن المعلومات وسلامة الاستخدام.