الكرة الذهبية

ريال مدريد يقاطع حفل جوائز الكرة الذهبية لاقتناعه بعدم فوز لاعبه فينيسيوس

28 أكتوبر، 2024
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قرر ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني ومسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مقاطعة حفل جوائز الكرة الذهبية الذي تنظمه سنويا مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية المقرر مساء اليوم الاثنين، وذلك لاقتناعه بعدم حصول نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور على جائزة أفضل لاعب وفق ما أعلن.

وقال عملاق العاصمة الاسبانية “اذا كانت معايير منح الجائزة لم تقم باختيار فينيسيوس كفائز، فان المعايير ذاتها يجب ان تختار كارفاخال كفائز. بما ان الأمر لم يكن كذلك، من الواضع بان الكرة الذهبية لم تحترم ريال مدريد وريال مدريد لن يكون متواجدا حيث لا يتم احترامه”.

المصدر
أ ف ب
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28 أكتوبر، 2024
0 41 أقل من دقيقة

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