النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يلتقي وزير الداخلية القطري

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في إطار زيارته الرسمية للدوحة اليوم الاثنين وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) في دولة قطر الشقيقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

وقال بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم خلال اللقاء بحث أوجه تعزيز التعاون والعمل بين البلدين الشقيقين لا سيما ما يتعلق منها بالمجالات الأمنية كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية.

وذكر البيان أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية أشاد بعمق العلاقات التاريخية العريقة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين مؤكدا حرص البلدين الدائم على تطويرها في المجالات كافة.

كما زار الشيخ فهد اليوسف متحف الشرطة في مبنى وزارة الداخلية القطرية واطلع خلال جولته بأجنحة المتحف على ما يحتويه من مقتنيات وملابس عسكرية قديمة وحديثة وأوسمة شرطية وأجهزة اتصال ورادارات بحرية استخدمت خلال فترات مختلفة.