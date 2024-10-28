وزيرة الاشغال العامة تتفقد أعمال مشروع طريق السالمي

قامت وزيرة الاشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الاثنين بجولة تفقدية على أعمال مشروع طريق السالمي لمتابعة خطة التنفيذ وسير العمل وطرق معالجة الأسفلت للبدء في أعمال تنفيذ المشروع.

وقالت الوزيرة المشعان في تصريح صحفي عقب الجولة إن ملف صيانة وإصلاح الطرق من أولويات القيادة السياسية في البلاد مشيرة الى حرص القيادة على دعم مشاريع صيانة الطرق باعتبارها طريق لتحقيق بنية تحتية ضمن خطة (كويت جديدة 2035).

وذكرت أن فرق عمل من الوزارة ستراقب أعمال تنفيذ المشروع موضحة أنه تم تشكيل لجنة لاختيار المهندسين المشرفين على عقود تطوير المشروع وتم عمل اختبارات للمهندسين للتأكد من إدارتهم لهذه المشاريع.

وشددت على التزام الشركة التركية المنفذة للمشروع الأخذ بالاعتبار تطبيق المعايير الدولية خلال تنفيذه داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات المعنية مع وجود بعض الطرق التي سيتم إغلاقها خلال أعمال المشروع.