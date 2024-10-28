وزير الصحة: بدء التحول الرقمي لجميع المراسلات الإلكترونية هو الأول في تاريخ الوزارة

وزير الصحة: بدء التحول الرقمي لجميع المراسلات الإلكترونية هو الأول في تاريخ الوزارة

أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بدء التحول الرقمي لجميع المراسلات الإلكترونية الإدارية بكل قطاعات الوزارة بدءا برئيس الشعبة إلى مكتب الوزير ويعد التحول الرقمي الأول بتاريخ الوزارة منذ إنشائها كاشفا عن تحول رقمي جديد ستشهده (الصحة) خلال أسبوعين.

وقال الوزير العوضي في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين عقب افتتاحه مؤتمر الكويت الثاني للصحة العامة تحت عنوان (تحديات الصحة العامة والحلول المقترحة) وتنظمه إدارة الصحة العامة إنه تم البدء بتحول شامل رقميا لأكثر من 80 في المئة من المراسلات.

وأضاف أنه تم البدء في هذا التحول الرقمي للمراسلات الإلكترونية بين جميع المراكز الصحية والمستشفيات والرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية المركزية.

وأوضح أن هذا التحول الرقمي سبقه تدريب الموظفين على الأنظمة الإلكترونية على مدى أسبوعين لنحو 70 ألف موظف من فنيين وإداريين وممرضين وغيرهم شاكرا جميع الموظفين ممن يمتلكون الروح الإيجابية والقدرة على التعلم والاستجابة لخدمة أهل الكويت.

يذكر أن المؤتمر الذي يستمر يومين يناقش عدة محاور منها مكافحة الأمراض المعدية وأهمية البحث العلمي وتعزيز التعاون الدولي بمجال مكافحة الأمراض المعدية ودور التكنولوجيا الحديثة في تطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز الاستجابة السريعة للأزمات الصحية وتحديث أنظمة المراقبة الصحية لتكون أكثر فعالية.