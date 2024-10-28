بلدية الكويت: تخصيص 67 قسيمة لبيع الخيام في الشويخ عن طريق القرعة

بلدية الكويت: تخصيص 67 قسيمة لبيع الخيام في الشويخ عن طريق القرعة

أعلنت بلدية الكويت اليوم الاثنين تخصيص 67 قسيمة من أصل 69 لبيع الخيام بمنطقة الشويخ عن طريق القرعة طبقا لقرار المجلس البلدي بهذ الشأن.

وقال رئيس لجنة الأسواق العامة ونائب المدير العام للبلدية لشؤون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير نواف الكندري في بيان صحفي إن إجمالي الطلبات المقدمة بلغ 132 طلبا وتبقى قسيمتان تعملان بنظام التنزيل الحر لم يتقدم إليهما أحد.

وأضاف الكندري أنه تم تخصيص 55 قسيمة منها لملاك الخيام السابقين إضافة إلى 12 قسيمة للمتقدمين الجدد طبقا لقرار المجلس البلدي.

وذكر أن الطلبات قدمت وفقا للشروط والضوابط الواردة في لائحة الأسواق العامة وتمت عن طريق القرعة التي جرت بحضور المدراء في بلدية الكويت.

وأشار إلى أن عملية القرعة جرت في قاعة سوق الجمعة من خلال سحب الأسماء من الصندوق التزاما بمبدأ الشفافية والنزاهة من أجهزة البلدية.