رئيس حلف الأطلسي يؤكد وجود قوات من كوريا الشمالية في كورسك الروسية

رئيس حلف الأطلسي يؤكد وجود قوات من كوريا الشمالية في كورسك الروسية

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي مارك روته اليوم الاثنين إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا ونشرها في منطقة كورسك التي توغلت فيها أوكرانيا.

وقال روته للصحفيين بعدما تلقى مسؤولون ودبلوماسيون من الحلف إحاطة من وفد كوريا الجنوبية “تعزيز التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية يشكل تهديدا لأمن منطقة المحيطين الهندي والهادي وأوروبا ودول الحلف”.

وشنت القوات الأوكرانية عملية توغل كبيرة في كورسك في أغسطس آب ولا تزال موجودة هناك.

وذكر روته أن نشر قوات من كوريا الشمالية يعد “تصعيدا كبيرا” بمشاركة بيونجيانج في “حرب روسيا غير الشرعية” في أوكرانيا وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي و”توسعا خطيرا” للحرب.

وأردف قائلا إن نشر قوات من كوريا الشمالية يعد علامة على “زيادة يأس” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف “سقط أكثر من 600 ألف جندي روسي بين قتيل وجريح في حرب بوتين وهو غير قادر على مواصلة هجومه على أوكرانيا بدون دعم أجنبي”.

ونفى الكرملين التقارير عن نشر قوات من كوريا الشمالية ووصفها بأنها “أخبار كاذبة”، لكن بوتين لم ينكر يوم الخميس وجود هذه القوات في روسيا حاليا وقال إن كيفية تنفيذ معاهدة الشراكة مع بيونجيانج هي شأن داخلي.

ووصف ممثل كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك التقارير بأنها “شائعات لا أساس لها من الصحة”.