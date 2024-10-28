وزير الإسكان يؤكد أهمية العلاقة التشاركية مع كوريا الجنوبية لتطوير البنية التحتية للمشروعات

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أهمية العلاقة التشاركية مع كوريا الجنوبية بمجال تطوير البنية التحية والمشروعات السكنية خصوصا أن العلاقات بين البلدين متجذرة وقائمة على تاريخ طويل من التعاون المشترك بعدة مجالات.

وقال الوزير المشاري خلال مشاركته في منتدى (المدن الذكية) السابع اليوم الاثنين الذي تنظمه السفارة الكورية لدى البلاد ويستمر يوما واحدا إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسعى بالشراكة مع مؤسسة كوريا للأراضي والإسكان إلى الانتهاء من مشروع جنوب سعد العبدالله الذي تعمل فيه مديرا لبرنامج المدينة للخدمات الاستشارية.

وأضاف أن هناك مفاوضات جارية لتطوير أجزاء من مدينة جنوب سعد العبدالله بأفكار وسواعد كويتية وكورية مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة كوريا للأراضي والإسكان لتحديث تصميم المدينة الذكية.

ولفت إلى السعي لخلق شراكة دائمة من شأنها أن تنعكس إيجابا على اقتصاد البلدين وخلق بيئة مناسبة جدا لكل الشركات الكورية التي تطمح للعمل في الكويت علاوة على توفير فرص للشركات المحلية للمساهمة في التنمية العمرانية.