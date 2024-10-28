الداخلية: ضبط تشكيل عصابي من العمالة الآسيوية تخصص بسرقة كميات كبيرة من المواد الإنشائية من قسائم قيد الإنشاء وإعادة بيعها

الداخلية: ضبط تشكيل عصابي من العمالة الآسيوية تخصص بسرقة كميات كبيرة من المواد الإنشائية من قسائم قيد الإنشاء وإعادة بيعها

أعلنت وزارة الداخلية تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بإدارة مباحث محافظة الجهراء -مكتب مباحث المطلاع- من ضبط تشكيل عصابي من العمالة الآسيوية متهم بسرقة كميات كبيرة من المواد الانشائية من قسائم قيد الإنشاء في مدينة المطلاع وعدة مناطق أخرى وإعادة بيعها بأسعار منخفضة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إنه تم تقييد قضيتي جنح المطلاع (رقم 2024/190) وجنايات المطلاع (رقم 2024/41) بعد تلقي بلاغات من مواطنين أفادوا بتعرضهم للسرقة وبعد إجراءات البحث والتحري واتخاذ الإجراءات اللازمة ومراقبة المواقع تم ضبط المشتبه بهم الذين اعترفوا بالسرقة وبيع المواد المسروقة وإخفائها في مخزن بمنطقة جليب الشيوخ.

وأضافت أنه تم العثور على كميات كبيرة من المواد الإنشائية في مخزن يستخدم لبيع المواد المسروقة بأسعار منخفضة وجرى التحفظ على المواد المضبوطة وإحالة المتهمين إلى جهات الإختصاص وحصر جميع قضايا سرقات المواد الإنشائية وتحديد أصحابها.