وزير شؤون الاتصالات يتفقد مركز بريد الصديق ويوجه بتحسين الخدمات والإنتاجية

تفقد وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر اليوم الاثنين مركز بريد منطقة الصديق للاطلاع على سير العمل وبحث سبل تحسين الخدمات البريدية بما يلبي احتياجات الجمهور ويعزز الكفاءة في الإنتاجية.

وأكد الوزير العمر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أهمية تعزيز بيئة العمل عبر تطوير المرافق وتزويد العاملين بالأدوات اللازمة لرفع مستوى الأداء داعيا الموظفين إلى تقديم مقترحاتهم لتطوير آلية العمل سواء الفنية أو المتعلقة ببيئة العمل لتحقيق التحسين الشامل لجودة الخدمات.

وقال إن الوزارة تدعم كل المبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات البريدية وفق أعلى المعايير مشيرا إلى أهمية التواصل المباشر مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الشفافية وتلبية استفسارات المواطنين بسرعة.

وأضاف أن الوزارة عملت على تسريع عملية توصيل الطرود وتقليل التأخيرات مع اعتماد نظام فعال لتتبعها يضمن رضا المستفيدين.