سمو ولي العهد يستقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

سمو ولي العهد يستقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

28 أكتوبر، 2024
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استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة المهندس صالح بن ناصر الجاسر والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حضر اللقاء معالي وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ورئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الجابر الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

المصدر
كونا
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28 أكتوبر، 2024
0 44 أقل من دقيقة

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